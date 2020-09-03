Акимат «заминировал» 16-летний семейчанин

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее задержан 16-летний телефонный «террорист», который сообщил, что в здании городского акимата заложено взрывное устройство, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

Сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП ВКО совместно с коллегами из управления полиции города Семея задержан подозреваемый в двух фактах заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

«27 августа на оперативный канал 102 поступил анонимный звонок о том, что в здании городского акимата заложено взрывное устройство. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого - им оказался 16-летний житель города Семея», - сообщили в полиции.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что подросток причастен к другому подобному правонарушению. 8 августа он отправил ложное смс-сообщение о том, что в одном из жилых домов по проспекту Шакарима и в одном из торговых центров якобы заложено взрывное устройство.

«Несовершеннолетний сознался в содеянном, в отношении него избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Проводится досудебное расследование», - сообщил начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.