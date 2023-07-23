Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Акимат Туркестанской области подготовит план ремонтов 40 интернатов и лагерей

    23 Июля 2023, 20:30

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - До конца месяца акимат Туркестанской области подготовит трехлетний план ремонтов 40 интернатов, а также ДЮСШ и государственных лагерей. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева, посетившая в конце этой недели регион, передает МИА «Казинформ».

    «Например, вчера мы заехали в интернат им. С. Ерубаева. Ситуация там плачевная. В начале месяца я посетила интернаты Тюлькубасского района, а Уполномоченный по правам ребенка в Туркестанской области Гульжан Вероцкая - практически все интернаты области. Сегодня на собрании мы показали все эти фотографии проблем, условий в учреждениях», - рассказала Динара Закиева на своей странице в Facebook.

    Начали прорабатывать с акиматом план развития инфраструктуры для детей на селе, а также для особенных детей. Акимат области поддержал все эти предложения и уже начал реализацию, отметила Уполномоченный по правам ребенка.

    Заместитель Премьер-Министра Тамара Дуйсенова поручила министерствам просвещения, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, культуры и спорта совместно с акиматами и Уполномоченным по правам ребенка провести ревизию всех государственных организаций для детей (реабилитационных центров, интернатов, детских лагерей и т.д.) для их поэтапного ремонта, обновления материально-технической базы.

    Как сообщалось ранее, территориальные прокуроры совместно с уполномоченными органами приступили к проверкам в деятельности государственных, частных и палаточных лагерей.

    Ранее в Сети распространялось видео, на котором можно увидеть, как алматинских школьников из социально уязвимых слоев населения разместили в здании сауны вместо загородного детского лагеря. В управлении образования города сообщили, что будут судиться с недобросовестным поставщиком услуг.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Акимат Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Два человека погибли в ДТП на трассе в Туркестанской области
    40 человек эвакуировали из детсада из-за горевшей рядом кровли ресторана в Актобе
    Трое подростков и один взрослый утонули в ЗКО в выходные
    Более 15 тысяч детей родились в Астане в этом году
    Популярное
    1 Когда начнется строительство малой кольцевой дороги в Астане
    2 В Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Российское зерно под видом казахстанского экспортировал гражданин Таджикистана
    4 Арай Садыков назначен акимом Бурабайского района Акмолинской области
    5 Шторм ожидается в Астане, Алматы, Шымкенте и еще 16 регионах