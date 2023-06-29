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    Акимат Талдыкоргана объяснил инцидент с порванным флагом

    29 Июня 2023, 16:51

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В акимате Талдыкоргана сообщили, что коммунальные службы города ведут работы по замене порванного флага, передает МИА «Казинформ».

    Жители Талдыкоргана в социальных сетях пожаловались на порванный флаг в парке «Жастар».

    Очевидец снял на видео порванный флаг в центре города.

    В свою очередь, в акимате Талдыкоргана прокомментировали инцидент.

    «Из-за ветра порвался большой флаг, расположенный в парке «Жастар». В настоящее время коммунальными службами ведется работа по замене данного флага», - сообщили в акимате.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Акимат Видео Госсимволы РК Талдыкорган
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