Акимат столицы утвердил квоты для трудоустройства 6 686 лиц с инвалидностью

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для 915 работодателей столицы установлены квоты для трудоустройства инвалидов от 2 % до 4 % от списочного состава работников. Об этом сообщил руководитель управления занятости и социальной защиты города Астаны Илья Скуб в ходе заседания постоянной комиссии столичного маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Постановлением акимата города Астаны утверждены квоты рабочих мест для организаций для трудоустройства лиц с инвалидностью от 2 % до 4 % от списочного состава работников. В список попали 915 работодателей на 6 686 мест. С начала года мерами содействия занятости охвачены 764 лица с инвалидностью. На постоянную работу устроены 273 инвалида, на молодежную практику 15, на социальные рабочие места шесть, на общественные работы 281, на первое рабочее место – три, по проекту «Серебряный возраст» - один человек», – сказал И. Скуб.

Также, по его словам, на краткосрочные курсы направлены восемь инвалидов, приступили к обучению по программе «Бастау бизнес» 166 лиц с инвалидностью. Выданы государственные гранты в размере 1,2 млн тенге 11 инвалидам. Созданы 10 специальных рабочих мест для лиц с инвалидность, в том числе четыре места для лиц с нарушением слуха, и шесть мест для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На интернет-портале «Электронная биржа труда» размещены 159 объявлений на 732 вакансии для трудоустройства лиц с инвалидностью.



