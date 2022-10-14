Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Акимат столицы утвердил квоты для трудоустройства 6 686 лиц с инвалидностью

    14 Октября 2022, 18:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для 915 работодателей столицы установлены квоты для трудоустройства инвалидов от 2 % до 4 % от списочного состава работников. Об этом сообщил руководитель управления занятости и социальной защиты города Астаны Илья Скуб в ходе заседания постоянной комиссии столичного маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Постановлением акимата города Астаны утверждены квоты рабочих мест для организаций для трудоустройства лиц с инвалидностью от 2 % до 4 % от списочного состава работников. В список попали 915 работодателей на 6 686 мест. С начала года мерами содействия занятости охвачены 764 лица с инвалидностью. На постоянную работу устроены 273 инвалида, на молодежную практику 15, на социальные рабочие места шесть, на общественные работы 281, на первое рабочее место – три, по проекту «Серебряный возраст» - один человек», – сказал И. Скуб.

    Также, по его словам, на краткосрочные курсы направлены восемь инвалидов, приступили к обучению по программе «Бастау бизнес» 166 лиц с инвалидностью. Выданы государственные гранты в размере 1,2 млн тенге 11 инвалидам. Созданы 10 специальных рабочих мест для лиц с инвалидность, в том числе четыре места для лиц с нарушением слуха, и шесть мест для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На интернет-портале «Электронная биржа труда» размещены 159 объявлений на 732 вакансии для трудоустройства лиц с инвалидностью.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана Социальная поддержка Акимат Общество Трудоустройство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    Почти четверть молочной продукции в стране производят в СКО
    Инвестпроекты в сфере сельского хозяйства финансируют через СПК в СКО
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров