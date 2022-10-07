Акимат столицы планирует устроить экологический парк на месте Малого Талдыколя

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На внеочередной сессии маслихата Астаны седьмого созыва заслушан отчет акима Алтая Кульгинова о социально-экономическом развитии столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный вопрос мы с вами не раз обсуждали, с привлечением экспертов. Имеются экспертные заключения. Посмотрите на слайдах – в верхней части воды нет, она испарилась в течение этих лет. В основной части вода имеется. Откуда туда поступает вода? От наших очистных сооружений. Ливневая канализация подпитывает. Раньше были и грунтовые воды, это же междуречье между Нурой и Есилем, а в связи с активным строительством на левом берегу подпитка водой прекратилась», – сказал А. Кульгинов.

По его словам, акимат намерен на участке, где теперь нет воды, устроить парк. Уже высажено 1,5 тысячи деревьев, осенью будет высажено еще 2 тысячи. Периметр участка огражден, около 30 гектаров.

Аким также отметил, что сейчас наступил период маловодья. До 2015 года объем воды в Большом Талдыколе составлял 57 млн куб метров. Текущей осенью замер показал, что воды осталось 1,5 млн кубометров, а на начало года объем составлял 5 млн кубометров, то есть, объем уменьшился во много раз. Подпитка уменьшилась за счет снижения уровня грунтовых вод, а также за счет того, что очищенная вода из городской канализационно-очистной системы теперь сбрасывается в Есиль, а в Большой Талдыколь не поступает. Поэтому акимат планирует часть воды направлять и в Большой Талдыколь, и в Малый Талдыколь.

В отношении питьевой воды А. Кульгинов сообщил, что сейчас уже строится третья насосно-фильтровальная станция мощностью 100 тысяч кубометров в сутки. Планируется строительство и четвертой станции.