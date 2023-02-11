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    Акимат создал барьер при субсидировании перевозчиков – Антикор СКО

    11 Февраля 2023, 12:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Антикоррупционной службе по Северо-Казахстанской области заявили об устранении административный барьера, созданного местными исполнительными органами при субсидировании убытков перевозчиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, регион руководитель Службы превенции Агентства по противодействию коррупции Саян Ахметжанов. Он встретился с субъектами предпринимательства, чтобы обсудить вопросы устранения административно-бюрократических барьеров.

    «Со слов представителя ассоциации перевозчиков, из-за наличия дискреционной нормы в договоре, они два года не могли получить от акимата города Петропавловска в полном объеме положенные субсидии, что негативно влияло на выплату заработной платы, погашение займов и модернизацию автобусного парка. Антикоррупционная служба организовала диалоговую площадку, где стороны пришли к единому мнению. Коррупционный риск исключен», - прокомментировали в пресс-службе.

    О миллионных долгах акимата перевозчики заявили в прошлом году. Тогда даже дорожную карту по выплатам составляли, но через пару месяцев предприниматели вновь забили тревогу. Из-за невыплаты субсидий компании не могли погашать вовремя обязательства по кредитам, взятым на приобретение автобусов.

    В декабре аким Петропавловска Руслан Анбаев отмечал, что перевозчикам выплатили в целом 1,9 млрд тенге. Из-за высокой нагрузки на бюджет в городском акимате задумались о повышении тарифа на проезд, который не менялся с 2017 года.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Акимат Транспорт Другие государственные органы
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