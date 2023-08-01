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    Акимат Петропавловска расторг договор с проблемным подрядчиком

    1 Августа 2023, 10:01

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Акимат Петропавловска расторг договор с подрядной организацией, затянувшей работы по благоустройству и подведению коммуникаций к шести арендно-коммунальным домам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На аппаратном совещании в областном акимате глава города Серик Мухамедиев сообщил, что подрядчику продлевали договор пять раз.

    «Остро стоял вопрос по благоустройству и подведению коммуникаций к бюджетным домам. Подрядчиков неоднократно просили увеличить темпы. Если по Горького и Уалиханова есть некоторые улучшения, то понимания со стороны алматинской компании ТОО «Молдир» не было, они не активизировали работу. Они работали на шести арендно-коммунальных домах, где большинство очередников из категории социально уязвимых слоев населения, в том числе дети-сироты. Это 600 квартир. Договор продлевали пять раз. Действовал до 25-го июня. Мы в одностороннем порядке расторгли договор. Сейчас делаем разделительную ведомость и будем искать новые подрядные организации», - проинформировал С.Мухамедиев.

    Ранее аким области Айдарбек Сапаров объезжал проблемные объекты и просил подрядчиков ускорить работу. Всего в городе 16 таких домов. Сдать их должны были еще в прошлом году.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Акимат Строительство Жилье Петропавловск
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