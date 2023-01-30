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Акимат Павлодарской области опроверг фейковую информацию о кандидатах в депутаты

30 Января 2023, 17:45
Акимат Павлодарской области опроверг фейковую информацию о кандидатах в депутаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба акимата Павлодарской области опровергла информацию касательно кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что победители выборов маслихата Щербактинского района Павлодарской области уже известны.

«В СМИ и социальных сетях распространяется информация о списке основных и альтернативных кандидатов на предстоящие выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов различных уровней в одном из районов области. Эта информация не соответствует действительности», - говорится в официальном сообщении.

В акимате напомнили, что организацией избирательного процесса занимаются территориальные избирательные комиссии.

«Местные исполнительные органы, в свою очередь, обеспечивают необходимую инфраструктуру по организации участков для голосования и принимают меры по формированию списков избирателей», - добавили в ведомстве.


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