Акимат Косшы объяснил причину задержки маршрутного автобуса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе акимата города Косшы пояснили, почему задерживается маршрутный автобус 320 между Астаной и Косшы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 320-м маршруте 8 автобусов, интервал – 13-20 минут. Однако 18.07.2023 три автобуса не вышли на маршрут по техническим причинам, поэтому время интервала было увеличено на 60 минут. Протяженность маршрута №320 находится на контроле центральной диспетчерской службы ТОО «City Transportation Systems»», - сообщили в ведомстве.

По данным акимата, увеличить частоту рейсовых рейсов мешает недостаточное количество водителей и автобусов.

«Город Косшы обслуживают 28 автобусных маршрутов с 4 маршрутами: 302 (3 автобуса), 303 (14 автобусов), 320 (8 автобусов), 323 (3 автобуса). Интервалы между ними – 8 минут. По маршруту 320 – 14-20 минут. На сегодняшний день из-за нехватки водителей (более 900 человек) и подвижного состава (около 400 единиц) перевозчики испытывают трудности с увеличением количества автобусов на маршрутах и ​​сокращением интервала. Однако вопрос об увеличении схемы движения будет дополнительно пересмотрен после закупки подвижного состава в 2023 году», - говорится в официальной информации.