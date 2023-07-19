Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Акимат Косшы объяснил причину задержки маршрутного автобуса

    19 Июля 2023, 14:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе акимата города Косшы пояснили, почему задерживается маршрутный автобус 320 между Астаной и Косшы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На 320-м маршруте 8 автобусов, интервал – 13-20 минут. Однако 18.07.2023 три автобуса не вышли на маршрут по техническим причинам, поэтому время интервала было увеличено на 60 минут. Протяженность маршрута №320 находится на контроле центральной диспетчерской службы ТОО «City Transportation Systems»», - сообщили в ведомстве.

    По данным акимата, увеличить частоту рейсовых рейсов мешает недостаточное количество водителей и автобусов.

    «Город Косшы обслуживают 28 автобусных маршрутов с 4 маршрутами: 302 (3 автобуса), 303 (14 автобусов), 320 (8 автобусов), 323 (3 автобуса). Интервалы между ними – 8 минут. По маршруту 320 – 14-20 минут. На сегодняшний день из-за нехватки водителей (более 900 человек) и подвижного состава (около 400 единиц) перевозчики испытывают трудности с увеличением количества автобусов на маршрутах и ​​сокращением интервала. Однако вопрос об увеличении схемы движения будет дополнительно пересмотрен после закупки подвижного состава в 2023 году», - говорится в официальной информации.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Астана Акимат Транспорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Газовый баллон взорвался в Астане: есть пострадавшие
    В Астане прошли соревнования по байге
    Часть улиц Конаева и Кайсенова в Астане временно перекроют
    Благотворительный забег пройдет в выходные в Астане: будут перекрыты улицы
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау