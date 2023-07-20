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    Акимат Астаны выделил 1 084 образовательных гранта на высшее и послевузовское образование

    20 Июля 2023, 13:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Акимат столицы выделил 1 084 образовательных гранта на высшее и послевузовское образование. Об этом сообщил и.о. руководителя управления образования города Астаны Нариман Еламанов на брифинге столичной Службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На 2023-2027 учебные годы акиматом города Астаны выделено 1 084 образовательных грантов на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием по следующим специальностям: медицина – резидентура, педагогика – физическая культура, иностранный язык, география, история, педагогика и психология, математика, информатика, русский язык и литература, физика, химия, биология, гуманитарные дисциплины – исламоведение, религиоведение, теология», – сказал Н.Еламанов.

    По его словам, обитуриенты, прошедшие ЕНТ и набравшие по направлению «Педагогические науки» не менее 75 баллов, могут претендовать на государственный образовательный грант по педагогическим специальностям.

    Прием документов вузами от претендентов на государственный образовательный грант МИО планируется с 5 по 15 августа текущего года. Затем, вуз направит списки претендентов в Управление образования города Астаны, Комиссия местного исполнительного органа рассмотрит списки претендентов в период с 16 по 21 августа 2023 года. Результаты конкурса будут опубликованы на интернет-ресурсах МИО в период с 22 по 25 августа текущего года. В завершение, на основании решения комиссии МИО, поступающим будут выданы свидетельства о присуждении образовательного гранта МИО.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана Образование Вузы
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