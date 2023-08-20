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    Акимат Астаны убирает участок велодорожки в районе проспекта Мангилик ел

    20 Августа 2023, 17:23

    АСТАНА.КАЗИНФОРМ - В акимате Астаны решили убрать участок велодорожки в районе проспекта Мангилик ел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В акимате района Есиль сообщили, что на этом участке проводится комплексное благоустройство пешеходных тротуаров.

    «Учитывая высокий пассажиропоток, а также потребности маломобильных граждан на участке проспекта Мангилик ел от улицы Кунаева до бульвара Нуржол принято решение демонтировать велодорожку с целью расширения пешеходной части улицы. Ранее ширина тротуара составляла 50 см. Ширина тротуара по завершению работ составит 240 см, что значительно улучшит условия передвижения пешеходов», - прокомментировали в акимате.

    При этом сообщается, что на противоположной стороне проспекта со стороны Дома министерств расположена основная велодорожка, протяженностью от Центрального парка и до улицы Рыскулова.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Акимат
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