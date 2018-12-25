Акимат Астаны опроверг сообщение об отмене работы для госслужащих из-за непогоды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распространяемая по WhatsApp информация об отмене работы в учреждениях города в связи с непогодой является фейковой. Об этом сообщила руководитель пресс-службы акимата Астаны Эльвира Жургенбаева.

«Уважаемые жители и гости столицы, такая информация «гуляет» по WhatsApp. Она не соответствует действительности! Пожалуйста, перепроверяйте информацию на официальном сайте акимата Астаны либо через службу 109 Ikomek», - отметила Эльвира Жургенбаева в Facebook.



Напомним, ранее департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны рекомендовал государственным органам, образовательным учреждениям, объектам предпринимательства (рынки, ТРЦ), строительства сократить рабочий день, в связи с резким понижением температуры воздуха и ухудшением погодных условий и во избежание несчастных случаев.