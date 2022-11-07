Акимат Астаны назвал застройщиков, не имеющих право на привлечение денег дольщиков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Составлен список строительных организаций, находящихся на начальной стадии строительства, у которых отсутствует соответствующее разрешение на привлечение денег дольщиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«Все сделки, совершенные в обход действующего законодательства – предварительный договор бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования – в нижеуказанных многоквартирных жилых комплексах являются недействительными. Для сохранности ваших средств акимат города Астаны просит быть бдительными и не рекомендует приобретать жилье при отсутствии разрешительных документов, в частности, разрешения на строительство, положительное заключение РГП на ПХВ «Государственная вневедомственная экспертиза проектов». Напоминаем, что привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещается законодательством Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве», при этом предусмотрена ответственность по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, а также ст. 214 Уголовного Кодекса Республики Казахстан за занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности», - говорится в сообщении акимата.

По всем имеющимся вопросам можно обращаться в ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Астаны» по адресу: город Астана, район Сарыарка, улица Бейбітшілік, 9.

Телефоны для обратной связи: 8 (7172) – 55-04-28, 55-67-03.

Список застройщиков, не имеющих разрешительные документы на привлечение средств дольщиков.