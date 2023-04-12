Акимат Астаны будет финансировать по-новому производителей социально значимых товаров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Максат Жанабаев сообщил, что акимат Астаны будет по-новому финансировать отечественных производителей социально значимых продовольственных товаров: риса, гречки, подсолнечного масла, муки, рожек и хлеба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением Правительства РК при реализации механизма стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары применены новые подходы: предусматривается финансирование отечественных товаропроизводителей риса, гречки, подсолнечного масла, муки, рожек, хлеба. В настоящее время вносятся соответствующие изменения в типовые правила, согласно которым будут рассматриваться заявки на финансирование отечественных товаропроизводителей», - сказал на брифинге в Региональной службе коммуникаций Максат Жанабаев.

По его словам, также предусматривается финансирование отечественных товаропроизводителей мясной и молочной продукции с ответным обязательством, чтобы они не превышали фиксированные цены.

Для обеспечения контрактации осеннего урожая внесены изменения в типовые правила при реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, которые предусматривают форвардное финансирование отечественных товаропроизводителей.

«Для недопущения резкого скачка цен в период с февраля по апрель текущего года нами проведена интервенция овощей в общем объеме 8 тысяч тонн. В итоге цены снижены на 5-10%. На сегодня в городе по действующим договорам есть запасы овощей в объеме более 7 тысяч тонн, которые обеспечат месячную потребность населения», - добавил Максат Жанабаев.

Ранее заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Максат Жанабаев ответил, возможно ли снижение цены на хлеб в связи со снижением стоимости зерна.



