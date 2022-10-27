Акимат Алматы судится с перевозчиками

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев высказался о недобросовестных перевозчиках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница Наурызбайского района на встрече с акимом возмутилась сокращением числа автобусов на маршруте №14. По ее словам, количество машин сократилось до 3-4 единиц, а в утреннее время ездят только два автобуса. Она заявила, что этот маршрут возит детей до школы и дома.

Руководитель управления городской мобильности Алматы Гани Мурзаханов подтвердил, что с маршрутом №14 имеются проблемы, это частный перевозчик.

«Из 18 машин выходят только 4-5. По данному маршруту будет проведена оптимизация, заказаны автобусы, которые в течение 15 дней должны прибыть. Перевозчиков рассматриваем, там будет другой перевозчик», - ответил Гани Мурзаханов.

Аким Алматы Ерболат Досаев добавил, что в городе есть три компании-перевозчика, с которыми идет судебный процесс.

«У нас в городе 21 перевозчик. К сожалению, не все частники выполняют обязательства перед городом. Они недовольны объемом выделяемых субсидий и так далее. Я за прошедшие 10 месяцев не видел, чтобы они проводили большую модернизацию по подвижному составу, купили бы новые автобусы, смогли бы предложить лучшие услуги. Мы по итогам этого года будем разбираться. У нас есть контракты с ними до конца года, и мы вынуждены выполнять их. После разберемся», - отметил аким.