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    Акимат Алматы совместно с 2GIS актуализировали достопримечательности города

    13 Декабря 2022, 16:52

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С 1 декабря на карте 2GIS Алматы доступны главные достопримечательности города и памятники культуры. Всего на карте было актуализировано 71 здание. Об этом сообщила пресс-служба акимата в Telegram-канале.

    Теперь каждый житель и гость города сможет увидеть в мобильном приложением 2GIS нанесенный на карту список достопримечательностей, археологических памятников, зданий архитектуры, сооружений монументального искусства, ансамблей и комплексов. Это облегчит поиск достопримечательностей и создаст удобства всем пользователям приложения.

    Для того чтобы их увидеть, необходимо набрать в поиске приложения «Достопримечательности Алматы» или перейти по активной ссылке.
    Алматы Интернет Культура История Казахстана Акимат Связь, ТВ, IT
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