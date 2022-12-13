Акимат Алматы совместно с 2GIS актуализировали достопримечательности города

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С 1 декабря на карте 2GIS Алматы доступны главные достопримечательности города и памятники культуры. Всего на карте было актуализировано 71 здание. Об этом сообщила пресс-служба акимата в Telegram-канале.

Теперь каждый житель и гость города сможет увидеть в мобильном приложением 2GIS нанесенный на карту список достопримечательностей, археологических памятников, зданий архитектуры, сооружений монументального искусства, ансамблей и комплексов. Это облегчит поиск достопримечательностей и создаст удобства всем пользователям приложения.

Для того чтобы их увидеть, необходимо набрать в поиске приложения «Достопримечательности Алматы» или перейти по активной ссылке.



