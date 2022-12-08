Акимат Алматы проверит застроенный склон горы в Медеуском районе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жительница Медеуского района Алматы пожаловалась акиму города, что дома, построенные на склоне горы, находятся в опасности. Она заявила, что укрепляющая конструкция, построенная в конце 2019 года, уже не удерживает сползание грунта, а канализация и водопровод периодически выходят из строя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель акима Алматы Аскар Амрин ответил, что представители акимата побывали на этом месте, вместе с жителями прошли территорию.

«На участке незаконно установлена канализация, которая периодически выходит из строя. На сегодня проведена независимая экспертиза, которая говорит о том, что габионная конструкция установлена правильно и полностью соответствует СНиПам. Вместе с тем, совместно с районом и департаментом ЧС было предложено весной дополнительно провести еще одну экспертизу-аудит уже за счет государственных средств, и после этого будет принято решение», - сказал замакима.

Исполняющий обязанности начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков добавил, что была привлечена независимая экспертиза. Состояние габионов, согласно заключению экспертов, удовлетворительное.

Аким города Ерболат Досаев добавил, что будет проведена дополнительная экспертиза на уровне акимата. По ее результатам будет принято решение.

«Если будет необходимо, выделим деньги и проведем требуемые работы. При этом, если экспертиза обнаружит, что канализация является одной из причин нынешнего состояния подпорки, то по ней будет принято соответствующее решение», - сказал градоначальник.



