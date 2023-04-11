Акимат Алматы незаконно предоставлял земельные участки в горах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК провел проверку акимата Алматы. В результате выявлено более 750 нарушений земельного законодательства за 2022 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщил депутат Сената Парламента РК Андрей Лукин, подняв проблему незаконной хаотичной застройки предгорных районов и в горах Алматы, а также уничтожения яблоневых садов.

«В большей степени за застройку в горной и предгорной зоне ответственность несут исполнительные органы Алматы и районов Алматинской области, прилегающих к городу. По информации Комитета по управлению земельными ресурсами Минсельхоза, в результате проверок акимата города Алматы в прошлом году выявлено 751 нарушение земельного законодательства. При этом по 156 решениям акимата городом материалы переданы в суд для их отмены», - сказал Андрей Лукин на заседании Сената, озвучивая депутатский запрос на имя Премьер-Министра и Генерального прокурора РК.

По его словам, выявлены факты незаконного предоставления гражданину земельного участка площадью 4,8 га для ведения личного подсобного хозяйства из состава земель государственного регионального природного парка «Медеу».

Также он подчеркнул, что плотная застройка в микрорайоне Каменского плато усугубляет и без того сложное положение с нехваткой воды в этом районе. В 2020 году эта территория была объявлена зоной с дефицитом водоснабжения.

Ранее сообщалось, что в Алматы могут ввести мораторий на застройку в горных и предгорных районах.