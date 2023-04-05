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    Акимат Алматы назвал причину перебоев с дизтопливом

    5 Апреля 2023, 10:21

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы прокомментировали ситуацию касательно дефицита дизельного топлива на заправках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным акимата Алматы, в городе функционируют 213 действующих автозаправочных станций, из них крупным 6 сетям принадлежат 176 АЗС, или 82%.

    «Поставки горюче-смазочных материалов в город осуществляются от трех нефтеперерабатывающих заводов: Шымкентского нефтеперерабатывающего завода «Петро Казахстан Ойл продактс» (доля ПКОП - 40%), Павлодарского нефтехимического завода (доля ПНХЗ – 35%), Атырауского нефтеперерабатывающего завода (доля АНПЗ – 25%). С 15 марта текущего года Шымкентский нефтеперерабатывающий завод закрыт на капитальный ремонт, в связи с чем поставки дизельного топлива в Алматы были прекращены. За этот период поставки дизтоплива от ПНХЗ и АНПЗ составили около 12 тысяч тонн», - сообщили в пресс-службе акимата.

    На сегодня в наличии крупных сетевых АЗС и в нефтебазах города имеется порядка 8,8 тысячи тонн дизельного топлива, в течение 4-5 дней ожидается поставка порядка 4,7 тысячи тонн.

    В акимате отметили, что в последнее время в Алматы наблюдается ажиотажный спрос на дизельное топливо со стороны жителей Алматинской области, а также владельцев транзитного транспорта, что вызвало одномоментный рост потребления на 30-35% и привело к перебоям в поставках (несвоевременной пополняемости резервуаров) на отдельные АЗС.

    «В целях обеспечения жителей города, автобусных парков и коммунальных служб на отдельных АЗС введен лимитированный отпуск дизельного топлива», - отметили в ведомстве.

    В настоящее время акиматом Алматы совместно с КТЖ и сетями АЗС на постоянной основе ведется мониторинг дизельного топлива в пути, оперативно прорабатываются вопросы, связанные с простаиванием вагонов в других регионах.

    «Стабилизация ситуации ожидается после возобновления производства на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе. По предварительной информации Министерства энергетики РК, ремонтные работы на ПКОП будут завершены в первой декаде апреля текущего года», - заявили в акимате.

    Отметим, что с 12 апреля в Казахстане повысятся цены на бензин и дизтопливо.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Топливо
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