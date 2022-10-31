Акимат Алматинской области разъяснил ситуацию с медработниками ЦРБ Талгара

31 Октября 2022, 16:30

31 Октября 2022, 16:30

Акимат Алматинской области разъяснил ситуацию с медработниками ЦРБ Талгара

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматинской области ответили на недовольство медработников Центральной районной больницы города Талгара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что медработники ЦРБ не получают пенсии, премии, им сокращают заработную плату, а с недавнего времени в больнице проводится перераспределение, увольнение сотрудников пенсионного возраста без каких-либо причин.

«Недовольные медики заявили, что им не выплачивают пенсии. Юридическим лицом, осуществляющим деятельность по пенсионным выплатам, а также иные функции, определенные Законом РК является АО «Единый накопительный пенсионный фонд». ГКП на ПХВ «Талгарская центральная районная больница» не несет ответственности за проблемы с пенсионными выплатами. Талгарская ЦРБ в свою очередь добросовестно и своевременно производит удержание и уплату обязательных пенсионных взносов с доходов работников, состоящих в трудовых отношениях с работодателем», - ответили в пресс-службе акимата области.

Также в акимате региона опровергли информацию касательно сокращения заработной платы медиков.

«Данная информация не соответствует действительности и неизвестными лицами была распространена среди работников больницы для нанесения ущерба чести, достоинству и деловой репутации руководства ЦРБ и Доверительной управляющей. После проведения анализа будет дана соответствующая правовая оценка действиям распространителей ложной информации», - заявили в акимате.

Касательно перераспределения в ЦРБ, в акимате заявили, что работодателем не нарушаются нормы трудового законодательства. По их данным, работодатель руководствуется нормами статьи 45 Трудового кодекса РК от 23 ноября 2015 года «Не требует согласия работника на перемещение его на другое рабочее место либо в другое структурное подразделение в той же местности, либо поручение работы на другом механизме или агрегате в пределах должности, специальности, профессии, квалификации и с сохранением размера и условий оплаты труда, обусловленных трудовым договором».

На заявление про увольнение сотрудников пенсионного возраста без каких-либо причин в акимате отметили, что работодатель также руководствуется нормами трудового законодательства, и в связи с достижением работником пенсионного возраста, данным лицам вручаются соответствующие уведомления и оформляется выход на пенсию.

«Незаконного увольнения сотрудников пенсионного возраста, которых защищает трудовое законодательство также не допускается. Данная информация также является ложной», - пояснили в ведомстве.

Кроме того, в акимате сообщили, что последняя выплата премий произведена на день медицинского работника в июне 2022 года.

«Премия не была начислена работникам, имеющим взыскания и вновь принятым работникам, не прошедшим испытательный срок. Выплата премий на ближайшие праздники будет рассмотрена руководством ЦРБ и Доверительной управляющей с учетом финансовых показателей и сэкономленных средств. Выплата премий регулируется Приказом Министра здравоохранения РК от 15 декабря 2020 года, которым руководствуется руководство ЦРБ и Доверительного управляющего», - добавили в акимате.

Также медработники пожаловались на отсутствие нормального трудового отпуска.

«Трудовой отпуск всем работникам предоставляется согласно трудовому и коллективному договорам, согласно утвержденным графикам. Данная информация также является ложной и не соответствует действительности, направленной на усиление социального резонанса зачинщиками данного инцидента», - отметили в ведомстве.

В акимате Алматинской области подчеркнули, что изложенная ситуация инициирована сотрудниками отдельно взятой сельской больницы, что составляет 3% от всей численности работников больницы.

«Сотрудники иных амбулаторий и отделений никаких претензий не имеют, что говорит о том, что данная ситуация спровоцирована в целях требования улучшения своих положений, но не в формате диалога, а в формате шантажа работодателя. Всем высказываниям, не соответствующим действительности, будет дана соответствующая правовая оценка, с некоторыми работниками будет проведена разъяснительная работа», - проинформировали в акимате региона.