Акимат Актюбинской области планировал купить электромобили почти за 39 млн тенге за штуку

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Департамент Антикоррупционной службы по Актюбинской области выявил факты приобретения акиматом двух электромобилей по завышенной цене, передает МИА «Казинформ».

«По результатам проведенного анализа установлено, что КГУ «Управление делами акимата Актюбинской области» запланировало приобретение электромобиля за 38,9 млн тенге за одну единицу, тогда как среднерыночная стоимость аналогичных электрокаров составляет около 29 млн тенге. В акимат по Актюбинской области внесены рекомендации, на основании которых договор о государственных закупках приведен в соответствие рыночным ценам. Достигнута экономия бюджетных средств на сумму более 18 млн тенге», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Департамент провел анализ технических спецификаций услуг по организации семинаров повышения квалификации, запланированных аппаратами маслихата Айтекебийского и Байганинского районов. В ходе анализа выявлена неэффективность бюджетного планирования и указанным маслихатам даны рекомендации для оптимального и эффективного расходования бюджетных средств, используемых в ходе реализации государственных закупок.

В настоящее время вышеуказанные учреждения отказались от закупок данных услуг.

С начала текущего года, по результатам внесенных рекомендаций департамента по завышенным закупкам 53 госорганов и госорганизаций пересмотрели свои планы по госзакупкам, в результате чего достигнута экономия государственного бюджета на 1,045 миллиарда тенге.

Ранее Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области за полгода выявила 63 факта завышения планируемых закупочных цен. Антикор предотвратил закуп скамьи за 7,5 млн тенге аппаратом акима Пресновского сельского округа Жамбылского района.