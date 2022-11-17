Акимат Актюбинской области и АО «ТНК «Казхром» заключили меморандум о реализации экологических проектов

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Реализация ряда масштабных проектов позволит свести к минимуму объем выбросов в окружающую среду. Стоимость проектов, запланированных на 2023-2027 годы составит 85 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Подписывая меморандум аким области Ералы Тугжанов отметил важность соглашения.

«Меморандум направлен на исполнение поручения Главы государства, который на личном контроле держит проблемы экологии в нашей стране. В ходе поездки Александра Машкевича в Актюбинскую область мы договорились принять конкретные меры по снижению антропогенного воздействия производственной деятельности АО «ТНК» Казхром» на окружающую среду. Конкретные сроки обозначены. Я уверен, что все инициативы положительно скажутся на экологической ситуации в целом», - сказал Е.Тугжанов.

Компания обязалась провести ряд мероприятий, в том числе снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, профилактика профессионального заболевания у работников. Запланированы мероприятия по снижению выбросов со степенью очистки не менее 99 % твердых частиц путем модернизации газоочистных сооружений цеха № 1, №2.

К 2025 году ожидается полная утилизация ферросплавного газа плавильного цеха №4 путем строительства утилизационной станции. Будет проведено озеленение санитарно-защитной зоны с посадкой не менее 100 000 саженцев.

Также в планах в 2027 году провести модернизацию печей плавильного цеха № 1 АЗФ. Ожидается полная переработка добываемой руды при производстве ферросплавов.

Серьезную задачу по переработке руды поставил перед Евразийской группой аким области.

«Впервые в Казахстане крупнейшая компания идет на полную переработку добываемой руды при производстве ферросплавов. Это рост экономики страны, дополнительные рабочие места, возможности компании и страны. Хотел бы отдельно поблагодарить ERG за заинтересованность в реализации пунктов меморандума. Компания «Казхром» имеет большое влияние в нашем регионе. Не сомневаюсь, что остальные предприятия последуют за вашим примером», - поделился результатами переговоров с руководством ТОО «Евразийская группа» Е.Тугжанов.

«Подписание экологического меморандума с акиматом Актюбинской области свидетельствует о том, насколько для Группы важна и актуальна тема повышения экологичности производства и социальной ответственности бизнеса. В целом, бюджет составляет 85 млрд тенге. В результате выполнения всех пунктов соглашения предприятия в Актюбинской области будут соответствовать лучшим мировым практикам по выбросам твердых веществ. Хочу добавить, что именно с данного региона началась реализация нашей стратегии по декарбонизации производства. В настоящее время ведется реализация проектов по строительству ветряной электростанции на 155 мВт с бюджетом 110 млрд тенге, в 2023 году запускаем фабрику по переработке отходов Донского ГОКа с бюджетом 50 млрд тенге», - отметил председатель правления ТОО «Евразийская Группа» Серик Шахажанов.



