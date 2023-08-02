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Акима района освободили от должности в Костанайской области

Автор:  
Жанна Мусабаева
2 Августа 2023, 14:08
Акима района освободили от должности в Костанайской области Фото: gov.kz

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Аким Камыстинского района Костанайской области освобожден от должности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

«Распоряжением акима области от 31 июля Бекмухамедов Газиз Ерболатович освобожден от должности акима Камыстинского района в связи с истечением срока полномочий и поданным заявлением», - сообщили в пресс-службе.

Бекмухамедов Газиз Ерболатович работал в данной должности с июля 2017 года.

Ранее Ерлан Теменов, возглавлявший Аулиекольский район Костанайской области, был освобожден от должности. Он покинул пост также в связи с истечением срока полномочий и поданным заявлением.


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