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    Акима после критики сельчан уволили в Жамбылской области

    20 Февраля 2021, 09:15

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О том, как наладить эффективную обратную связь с населением, на своей отчетной встрече рассказал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметили в пресс-службе главы региона, в связи с запретом на проведение массовых мероприятий, связанного с пандемией коронавируса, встреча в Таразе прошла в онлайн-формате.

    Бердибек Сапарбаев рассказал о том, что акима Каратобинского сельского округа освободили от должности после того, как жители села Бектобе раскритиковали его работу.

    Глава региона подчеркнул, что в соответствии с поручением Президента страны ведется работа по налаживанию эффективной обратной связи с населением.

    Так, с 18 января этого года в области проведено 378 отчетных встреч, выступили акимы всех уровней. В них приняли участие 29,6 тысячи жителей. При этом глава региона принял участие в 14-ти отчетах акимов сельских округов и районов.

    На отчетных встречах обсуждались проблемные вопросы, жители получили возможность объективно оценить работу акимов.

    «Важна оценка, которую дают жители нашей работе. Акимы, не справившиеся с поставленной задачей, привлекаются к ответственности. К примеру, жители села Бектобе на отчетной встрече раскритиковали работу акима Каратобинского сельского округа. В результате он был освобожден от занимаемой должности», - подчеркнул он.

    Как отметили в пресс-службе акима Жамбылской области, Бердибек Сапарбаев за последний год совершил свыше 100 рабочих выездов по области, побывал в 240 населенных пунктах, осмотрел 657 объектов. Глава региона проводил встречи с местными жителями, выслушивал их предложения и обращения, давая соответствующие поручения ответственным лицам.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Отставки Жамбылская область Акимат Регионы Общество 2020-Итоги года
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