Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Акима Аягоза задержали по подозрению во взяточничестве

    18 Сентября 2020, 20:18

    АЯГОЗ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении акима города Аягоза, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО в Instagram.

    «Областной антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении акима г. Аягоза Аягозского района по факту получения взятки в сумме 1,2 млн тенге от субъекта частного предпринимательства за подписание актов выполненных работ по договору о государственных закупках», - сообщили в ведомстве.

    Подозреваемый задержан в порядке статьи 128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания.

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Коррупция Акимат Другие государственные органы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сакен Мамытов назначен акимом Сарысуского района Жамбылской области
    Талгат Малыбаев возглавил управление энергетики и водоснабжения Алматы
    Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
    В 14 раз увеличили финансирование ремонта теплосетей в Костанайской области
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка