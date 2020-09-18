Акима Аягоза задержали по подозрению во взяточничестве

АЯГОЗ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении акима города Аягоза, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО в Instagram.

«Областной антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении акима г. Аягоза Аягозского района по факту получения взятки в сумме 1,2 млн тенге от субъекта частного предпринимательства за подписание актов выполненных работ по договору о государственных закупках», - сообщили в ведомстве.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания.