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Акима Актау оштрафовали за неисполнение решения суда

2 Марта 2023, 16:00
Акима Актау оштрафовали за неисполнение решения суда Фото: mng.sud.kz

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Акиму нужно оплатить денежное взыскание в течение 5 дней и принять решение об изменении целевого назначения земельного участка в течение 10 дней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда Мангистауской области.

«Решением специализированного межрайонного административного суда Мангистауской области иск ТОО к акиму города Актау удовлетворен. Суд признал незаконным отказ ответчика в изменении целевого назначения земельного участка и обязал акима города принять решение об изменении целевого назначения данного участка, то есть принять благоприятный административный акт в пользу ТОО в течение одного месяца», - сообщили в пресс-службе областного суда.

Решение суда не было исполнено в указанный срок. Несмотря на то, что прошло достаточное количество времени, ответчик не принял меры по исполнению решения суда.

«Согласно требованиям административного кодекса, исполнение судебных решений находится под контролем суда и уклонение от их исполнения влечет денежное взыскание в размере 50 МРП. Суд вынес определение о наложении денежного взыскания лично на акима Актау в размере 50 МРП, что составляет 172 500 тенге», - дополнили в суде.

Акиму следует оплатить денежное взыскание в течение 5 дней и исполнить решение суда в течение 10 дней, в противном случае денежное взыскание будет наложено повторно в увеличенном на 10 МРП размере.


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