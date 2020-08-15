Аким ЗКО встретился c председателями районных филиалов партии «Nur Otan»

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев встретился c председателями районных филиалов партии «Nur Otan» и обсудил предстоящую работу в рамках праймериз, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, 17 августа партия «Nur Otan» начнет внутрипартийный отбор – праймериз. Это внутренние выборы, предварительное голосование, качественный отбор кандидатов от партии, основной задачей которого является привлечение реальных и сильных лидеров по принципу «Сильные лидеры – сильная партия». Будут созданы так называемые социальные лифты для активных и инициативных граждан, с вовлечением широких масс в обсуждение вопросов развития страны, выявление актуальных проблем для системной работы по всем направлениям. Кроме того, повысится персональная ответственность кандидатов. Это станет реальной школой публичной политики и всесторонней «обкатки» всех партийцев.

Как отметил аким области, главная цель праймериз – выбрать сильных кандидатов, которые потом смогут конкурировать с соперниками из других партий за место в органах законодательной власти. Неотъемлемой частью праймериз станут предстоящие дебаты. Только в ходе дискуссий по актуальным проблемам республиканского и регионального масштаба можно будет определить наилучших кандидатов. Для партийцев это будет хороший практический опыт политической работы.





«Проведение праймериз придаст значительный импульс для мобилизации актива и сторонников партии «Nur Otan» и, в первую очередь, для объединения молодежи. Если люди с активной гражданской позицией увидят, что в партии достигается должный уровень внутренней конкуренции, она станет центром притяжения профессионалов, людей с хорошими, здоровыми амбициями. Именно поэтому электоральный успех партии «Nur Otan» будет зависеть от того, кто окажется в ее авангарде. Правильное проведение праймериз станет залогом успеха всей будущей работы партии на следующие годы», – сказал первый заместитель председателя Западно-Казахстанского филиала партии «Nur Otan» Мурат Мукаев.

Напомним, 5 июня 2020 года сообщалось, что Первый Президент страны, Лидер партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о проведении праймериз с 17 августа по 3 октября текущего года. 13 августа был представлен график проведения праймериз «Nur Otan».



