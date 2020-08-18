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    Аким ЗКО призвал членов партии Nur Otan принять активное участие в праймериз

    18 Августа 2020, 20:23

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев на своей официальной странице в Faceboоk обратился к партийцам принять участие в праймериз партии Nur Otan, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уважаемые западноказахстанцы!

    С 17 августа по 3 октября 2020 года проводится праймериз партии «Nur Otan». Праймериз - это внутрипартийные выборы, проводимые для дальнейшего включения в партийные списки на выдвижение в депутаты маслихатов всех уровней и Мажилиса Парламента РК, органы партии и рекомендации на должности в государственные органы.

    Партийцы самостоятельно определяют наиболее авторитетных партийных лидеров, людей, болеющих за судьбу страны, умеющих принимать решения, вносить конструктивные предложения и обладающих высоким уровнем общественного доверия. Для этого созданы все необходимые условия, обеспечены равные условия и конкурентность для всех участников.

    С целью обеспечения безопасности здоровья граждан был разработан механизм голосования на внутрипартийных выборах в онлайн-формате через информационную систему «Праймериз».

    Проведение праймериз придаст значительный импульс для мобилизации актива и сторонников партии «Nur Otan», в первую очередь для объединения молодежи. Выявление реальных и сильных лидеров окажет существенное влияние на дальнейшее формирование эффективного депутатского корпуса.

    Приглашаю всех партийцев принять активное участие в праймериз. Это реальный шанс для тех, кто не на словах, а на деле готов внести свой вклад в развитие нашей страны!» - говорится в обращении главы региона.

    С правилами проведения праймериз партии «Nur Otan» вы можете ознакомиться, пройдя по ссылке.

    Автор:

    Аида Галиева

    Западно-Казахстанская область Нур Отан
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