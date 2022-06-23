Аким Жезказгана покинул свой пост

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Аким Жезказгана Кайрат Абсаттаров освободил занимаемый пост в связи с переходом на другую должность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кайрат Абсаттаров проработал на должности акима города Жезказгана почти два года. На своей страничке в Facebook он поблагодарил жителей города за сотрудничество в развитии родного края.

«С самого первого дня я обратился к вам с просьбой внести свой вклад в улучшение состояния родного края, города. За это время мы с вами прошли огонь и воду. Я всячески старался выстроить с вами открытый диалог по принципу «слышащего правительства».

Конечно, работа в этом формате не пощадила и администрацию – прозвучали резкие критики, порой критика была неуместная.

Однако это направление активизировало деятельность учреждений акимата. Необходимо постоянно придерживаться этого формата, ведь публичная работа государственной службы с населением – это требование «Нового Казахстана».

Теперь наш город стал областным центром, прошел и Референдум, и Курултай, появятся новые возможности. Таким образом, я уверен, что моя большая мечта, которая привела меня на родину, будет максимально осуществлена», - пишет экс-градоначальник у себя на страничке (орфография и пунктуация автора сохранены).

Кайрат Абсаттаров покинул должность акима Жезказгана из-за перехода на другую службу. Пока что данный пост никто не занял.