Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Улытауская область

    Аким Жезказгана покинул свой пост

    23 Июня 2022, 17:51

    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Аким Жезказгана Кайрат Абсаттаров освободил занимаемый пост в связи с переходом на другую должность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Кайрат Абсаттаров проработал на должности акима города Жезказгана почти два года. На своей страничке в Facebook он поблагодарил жителей города за сотрудничество в развитии родного края.

    «С самого первого дня я обратился к вам с просьбой внести свой вклад в улучшение состояния родного края, города. За это время мы с вами прошли огонь и воду. Я всячески старался выстроить с вами открытый диалог по принципу «слышащего правительства».

    Конечно, работа в этом формате не пощадила и администрацию – прозвучали резкие критики, порой критика была неуместная.

    Однако это направление активизировало деятельность учреждений акимата. Необходимо постоянно придерживаться этого формата, ведь публичная работа государственной службы с населением – это требование «Нового Казахстана».

    Теперь наш город стал областным центром, прошел и Референдум, и Курултай, появятся новые возможности. Таким образом, я уверен, что моя большая мечта, которая привела меня на родину, будет максимально осуществлена», - пишет экс-градоначальник у себя на страничке (орфография и пунктуация автора сохранены).

    Кайрат Абсаттаров покинул должность акима Жезказгана из-за перехода на другую службу. Пока что данный пост никто не занял.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Отставки Акимат Улытауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
    Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    Задержан замакима Павлодара - Антикор
    Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая