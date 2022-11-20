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    Аким Жетысуской области проголосовал на выборах Президента РК

    20 Ноября 2022, 11:28

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Аким Жетысуской области Бейбит Исабаев вместе с супругой Асией Габдимановной проголосовали на избирательном участке №974 во Дворце культуры имени Ильяса Жансугурова в городе Талдыкорган, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня важнейшее политическое событие для нашей страны. Я отдал свой голос за будущее Казахстана, это мое конституционное право, мой выбор. Я верю в будущее нашей страны», - приводит слова Бейбита Исабаева пресс-служба.

    В Жетысуской области есть 447 избирательных участков, которые работают с 07:00 утра. В регионе свыше 445 тысяч избирателей.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Жетысуская область Президентские выборы - 2022
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