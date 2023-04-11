Аким Жанаозена Айбек Косуаков обратился к собравшимся на площади жителям

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - Сегодня акиматом города Жанаозена были проведены разъяснительные работы среди собравшихся собравшихся на площади перед акиматом жителей. Аким Жанаозена обратился к собравшися посредством видеообращения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служуб акимата Мангистауской области.

«Уважаемые жители города Жанаозена, уважаемые земляки! Сегодня все вы видели в социальных сетях информацию о том, что наши земляки организовали акцию протеста в Астане и были доставлены в отдел полиции. По сообщению представителей правоохранительных органов, наши земляки в порядке. К ним будут приняты административные меры в рамках действующего законодательства. Акиматом на постоянной основе принимаются меры по созданию новых рабочих мест на территории города, обеспечению постоянной занятости безработных граждан. В Астане проведены предварительные переговоры с протестующими гражданами. Тем, кто ранее работал в проигравшей тендер компании был предложен перевод в компанию, выигравшую тендер с сохранением условий труда и заработных плат. Но предложение было отклонено. В священный месяц Рамадан призываю всех к спокойствию! Не зная сути вопроса, прошу не поддаваться эмоциям, и призывам провокаторов, не совершать какие-либо незаконные действия!» - отметил аким.

Как сообщалось, 10 апреля у здания Министерства энергетики Казахстана собрались около 60-70 человек, приехавших из Жанаозена со своими требованиями. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что с жанаозенскими рабочими ведутся переговоры.

Ситуацию также прокомментировал заместитель Премьер-Министра Алтай Кульгинов.

«Они хотят, чтобы проигравшая компания выиграла тендер, но это невозможно. Надо в рамках закона делать. Есть тендерные требования, и нужно либо в судебном порядке, либо в юридическом все рассматривать. Так просто требовать – это, как минимум, некорректно. Наша задача – предложить им имеющиеся вакансии, то, что и делают госорганы», - пояснил Алтай Кульгинов.

Позже специалисты специально созданной контактной группы во главе с руководителем аппарата АО НК «КазМунайГаз» Ерханом Умаровым провели переговоры с рабочими.

В столичном департаменте полиции прокомментировали задержание рабочих из Жанаозена.



