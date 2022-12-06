Аким Жамбылской области встретился с ректором регионального вуза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов встретился с недавно назначенным ректором Таразского регионального университета имени М.-Х. Дулати Мухтаром Байжумановым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона поздравил нового ректора одного из крупнейших вузов южного региона с назначением и пожелал успехов в работе.

В ходе встречи ректор ТарРУ имени М.-Х. Дулати Мухтар Байжуманов рассказал о планах университета по совершенствованию учебного процесса, повышению качества образования и решению ряда других вопросов.

«Образовательные программы в нашем вузе будут реализовываться в соответствии с комплексным планом развития области на предстоящие годы», - отметил ректор.

Были обсуждены и вопросы, касающиеся увеличения доли профессорско-преподавательского состава университета до 60% от общего штата сотрудников вуза, повышения их заработной платы, поддержки молодых ученых, укрепления материально-технической базы, строительства общежитий.





Аким области Нуржан Нуржигитов особо отметил роль местного вуза в подготовке квалифицированных специалистов. По словам главы региона, он и его заместители всегда готовы встречаться со студентами в свободном формате, читать лекции.

В Таразском региональном университете имени М.-Х. Дулати Dulaty University на сегодня учатся 14 928 студентов, из них бакалавриат – 14 427, магистратура - 463, докторантура - 38. Обучаются здесь 424 иностранных студента. Из 936 штатных преподавателей ученые степени и звания имеют 374 человек.





Как сообщалось, ректором самого крупного высшего учебного заведения в Жамбылском регионе – Dulaty University стал Мухтар Байжуманов. Нового руководителя представил коллективу университета вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов. До этого назначения, в 2021 - 2022 годах Мухтар Байжуманов был председателем правления – ректором Казахского университета технологии и бизнеса.



