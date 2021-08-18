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    Аким Жамбылской области вручил Елдосу Сметову ключи от нового автомобиля

    18 Августа 2021, 15:55

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Олимпийца Елдоса Сметова и тренера спортсмена Галымжана Жылгелдиева чествовали в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жамбылский спортсмен Елдос Сметов на Олимпиаде-2020 в Токио принес первую олимпийскую медаль в копилку сборной Казахстана.

    Как сообщили в пресс-службе главы региона, аким Жамбылской области, Бердибек Сапарбаев принял известного дзюдоиста, бронзового призера Олимпийских игр в Токио. Глава региона высоко оценил достижения спортсмена и отметил, что он прославляет не только нашу область, но и страну.

    «Аулиеатинская земля воспитала немало именитых спортсменов. Среди них особо стоит отметить Елдоса Сметова. Своими успехами наши спортсмены подают пример подрастающему поколению. Елдос Сметов в очередной раз продемонстрировал свое безупречное мастерство. Надежды болельщиков оправданы», - сказал аким области на встрече.

    Бердибек Сапарбаев вручил олимпийскому призеру ключи от автомобиля и пожелал новых побед и достижений. Тренеру Галымжану Жылгелдиеву был вручен сертификат на миллион тенге.

    Дзюдоист поблагодарил руководство области за внимание и поддержку.

    Напомним, воспитанник жамбылского спорта, мастер спорта Республики Казахстан международного класса, Елдос Сметов является серебряным призером Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, где доказал, что его предыдущие победы, в частности успех на чемпионате мира-2015 в Астане, неслучайны. С 2010 года жамбылский спортсмен успел завоевать золотую и бронзовую медали чемпионата мира среди молодёжи (2010, 2011 годы). В 2013 году - бронза на чемпионате Азии в Бангкоке, серебро на этапе Гран-при в Самсуне и этапе Кубка Европы в Тбилиси, золото на открытом Кубке Европы по дзюдо в Варшаве, в 2014 – золото на Азиатских Играх в Инчхоне.

    В Токио-2020 состоялся поединок за бронзовую награду Олимпийских игр. Елдос Сметов принес первую награду в актив #teamKZ. В полуфинальной схватке Сметов уступил японцу Наохисе Такато. По словам Елдоса, он боролся за «золото».

    Победа дзюдоиста Елдоса Сметова в финальной схватке за третье место принесла Казахстану первую медаль Олимпиады в Токио. Жамбылский спортсмен, выступающий в весовой категории до 60 кг, в сложном поединке одолел Торнике Чакадуа из Нидерландов.

    В День спорта олимпийца Елдоса Сметова поздравили его поклонники, жамбылские юные спортсмены.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Спорт Олимпиада
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