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    Аким Жамбылской области  проголосовал на выборах Президента РК

    20 Ноября 2022, 13:19

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов проголосовал на выборах Президента Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ.

    Глава региона отдал свой голос на избирательном участке №50, находящемся в школе-гимназии №53 города Тараза. На этом участке зарегистрировано 2 839 избирателей.

    «Выборы Президента – важное событие в жизни нашей страны. И очень важно, чтобы каждый гражданин Республики Казахстан осуществил свое конституционное право участия в выборном процессе», - отметил глава регионов.

    По данным областной избирательной комиссии по Жамбылской области, в регионе в 7:00 приступили к голосованию на 493 участке.

    В Жамбылской области участвуют в выборах 716 610 избирателей. Население региона – 1,2 млн жителей.

    Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК. К голосованию приступили все 10 033 участка по стране и 17 участков при представительствах РК в 16 иностранных государствах. 51 участок за рубежом откроется с учетом разницы часовых поясов.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Президентские выборы - 2022
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