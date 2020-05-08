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    Аким ВКО поздравил ветеранов и вернул награду семье погибшего во время войны бойца

    8 Мая 2020, 22:06

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В преддверии праздника 75-летия Великой Победы аким ВКО Даниал Ахметов посетил ветеранов, проживающих в Усть-Каменогорске, поздравил их и вручил подарки. Кроме того, вернул боевую награду семье погибшего во время войны бойца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В результате поисковых работ в Эстонии была найдена медаль «За отвагу», принадлежавшая Абдулманату Таипову. Пролежав долгое время в земле, награда была доставлена в Казахстан, благодаря эстонскому военно-историческому клубу «Otsing» и санкт-петербургскому поисковому отряду «ЛЕНПЕХ-ПЕТЕРГОФ».

    В преддверии 75-летия Великой Победы глава региона Даниал Ахметов вручил найденную медаль внучатому племяннику Абдулманата Таипова Ернару Муратказыулы.

    Абдулманат Таипов был призван из Маканчинского района, служил командиром отделения 3 роты 282 стрелковой дивизии. Во время наступления 6 июня 1943 года сержант первым ворвался в траншею противника, гранатами уничтожил долговременные оборонительные точки и захватил пулемет. За этот подвиг он был удостоен медали «За отвагу».

    «Мы очень гордимся своим прадедом. Вся семья его помнит, чтит память о нем. Отрадно, что в эту знаковую юбилейную дату нам вручили найденную медаль. Все это время прадед числился пропавшим без вести. Теперь мы знаем, что он погиб в 1944 году в бою. Будем хранить эту ценную реликвию, и передавать из поколения в поколение», – сказал Ернар Муратказыулы.

    Отметим, что в наши дни работа волонтёрских поисковых групп продолжается. Каждый год открываются новые страницы истории подвига наших дедов и прадедов. Только в 2019 году в Новгородской области были обнаружены останки 16 бойцов, призванных из ВКО. Их родные теперь знают места захоронения погибших прадедов.

    Даниал Ахметов также поздравил с праздником участника Великой Отечественной войны Евгения Лескина и его супругу, труженицу тыла Анну Лескину, награжденного труженика тыла Абдулхака Ганиева, инвалида войны Анатолия Тригуба.

    Всем участникам войны были вручены в подарок телевизоры, фруктовые корзины. Глава региона поздравил ветеранов, поблагодарил каждого за их самоотверженность в годы войны и пожелал крепкого здоровья и благополучия.

    «9 мая — это день нашей общей Памяти. Это праздник тех, кто победил фашизм, возрождал страну из руин, кто по достоинству заслужил славу, почет и уважение. Победа в Великой Отечественной войне стала возможной благодаря единству, братству и дружбе народов большой страны. Уважение к вам – в сердце каждого из нас. Низкий поклон вам за мирное небо над головой», - сказал Д.Ахметов.

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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