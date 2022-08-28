Аким ВКО поздравил шахтеров с профессиональным праздником

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают горняки. День шахтера в этом году юбилейный, его отмечают 75-ый раз. Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов поздравил всех тех, кто выбрал эту непростую, но в то же время интересную профессию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Горнодобывающая промышленность - одна из ключевых отраслей экономики региона.

«Мы очень благодарны тем, кто каждый день вносит свой вклад в развитие Восточного Казахстана. Труд шахтера приумножает промышленный потенциал страны, несет свет и тепло в наши дома, и потому заслуживает особого уважения. Горняки - это люди верные традициям, ответственные, работающие с полной самоотдачей, постоянно совершенствующие свое профессиональное мастерство. В этот праздничный день хочется пожелать вам успешной работы, роста объемов добычи и сбыта. Здоровья и счастья, мира и благополучия, достатка Вам и Вашим семьям»,- написал Даниал Ахметов на своей странице в instagram.



