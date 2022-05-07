Аким ВКО посетил ветеранов в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Победы аким Восточно-Казахстанской обалсти Даниал Ахметов поздравил ветеранов войны с праздником. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный центр города Семея.

Первой аким области поздравил труженицу тыла Рашиду Хасанову. Рашида Ашрафовна родилась 14 марта 1932 года. После окончания восьмого класса работала библиотекарем.

После успешного окончания двухгодичного учительского института, направлена в село Булак Жана-Семейского района. После поступила в педагогический институт на физико-математический факультет, затем направлена завучем в Турксибскую школу. Работала директором в восьмилетней школе. С 1973 по 1988 годы, до выхода на пенсию, Рашида Ашрафовна возглавляла институт усовершенствования учителей.

Награждена орденом «Знак Почета», медалями ВДНХ, «Ветеран труда», «Ерен енбегі үшін», грамотами акима области и города, имеет звания «Отличник просвещения СССР и КазССР, имеет знак «Ветеран Великой Отечественной войны».

97-летний ветеран войны Матвей Юрченко рассказал главе области о своем боевом пути.

Матвей Артемьевич родился 20 августа 1925 года. 8 марта 1943 года был призван Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. Участвовал в боях в составе второго Украинского фронта, 229-м стрелковом полку с 1943 по 1945 годы. За боевые заслуги награжден орденом «Отечественной войны 2-ой степени» медалью «За отвагу» и «За Победу над Германией.

Поздравил с праздником Победы аким ВКО и 96-летнего ветерана Аскара Рахимбаева. В 1941 году через Аксуатский районный военный комиссариат Аскар Рахимбаев был призван в армию. Воевал на Восточном фронте в составе стрелкового полка 378 воинской части. Принимал участие в боях за освобождение Румынии, Брашева и Мишеля от фашистской Германии.

За боевые заслуги награжден орденом «Отечественной войны», медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд», «Ветеран труда». У Аскара Рахимбаева - большая дружная семья - 10 деией, 27 внуков, 43 правнука и два праправнука.

Глава области поблагодарил ветеранов за победу, пожелав им здоровья и благополучия и вручил им сертификаты на сумму полтора миллиона тенге, корзину с продуктами и бытовую технику.

Фото: пресс-служба Инфоцентр ВКО





