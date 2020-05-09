Аким ВКО побывал в гостях у ветеранов Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в ходе визита в город Семей поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 75-летием Великой Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской инфоцентр.

Глава области поздравил с Днем Победы Аскара Рахимбаева. От Даниала Ахметова ветеран получил в подарок стиральную машину. Фронтовик рассказал, что на войну он был призван 1944 году военным комиссариатом Аксуатского район, а сражался он в составе 378-го стрелкового полка, участвовал в освобождении румынских городов Брашев и Мишель. Однако в мае 45-го война для него не закончилась. В октябре был зачислен на обучение в автомеханический полк в столице Азербайджана - Баку, которое завершил в 1949 году. В том же году в составе особого армейского соединения был направлен в Китай для оказания помощи. Там он проявил себя в качестве штурмана-моториста.

Аксакал награжден орденом Отечественной войны, медалями «За Победу над Германией», «За доблестный труд», «Ветеран труда», «Китайско-советской дружбы».

Домой Аскар Рахимбаев вернулся в 1951 году. В родном ауле он работал трактористом, а затем - бригадиром. В 1988 году аксакал вышел на заслуженный отдых. Вместе супругой Жамалхан воспитал 11 детей, у них 19 внуков и 44 правнука.

Даниал Ахметов поздравил Клавдию Петровну Трухину и подарил ей холодильник.

На фронт Клавдия Петровна была призвана в 1943 году Семипалатинским горвоенкоматом. Воевала на Прибалтийском и Белорусском фронтах в звании старшего сержанта медицинской службы. За боевые заслуги награждена орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «Маршала Жукова Г.К.», юбилейными медалями. После возвращения с фронта в родной Семипалатинск Клавдия Петровна работала в военном госпитале города операционной медсестрой, затем - медсестрой в больнице скорой медицинской помощи и оттуда вышла на заслуженный отдых. Клавдия Петровна воспитала двоих детей, у нее три внука, три правнука и две праправнучки.

Даниал Ахметов вручил подарки ветеранам, поблагодарил их за вклад в Победу и пожелал здоровья и долголетия.

Фото: информационный центр г. Семея



