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    Аким ВКО Ермек Кошербаев посетил ТЭЦ в Риддере

    17 Августа 2023, 16:57

    РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Аким Восточного Казахстана Ермек Кошербаев побывал на Риддерской ТЭЦ, передает МИА «Казинформ».

    По словам Ермека Кошербаева, на ТЭЦ Риддера работают 450 человек в три смены.

    «Побывал на Риддер ТЭЦ. Сейчас здесь в три смены работают 450 человек. Ведутся работы по замене электродвигателей, опорной арматуры, мазутной и багерной станций, насосных. Половина работ уже сделана. Идет ремонт шести котлов и вспомогательного оборудования. Согласно технологии, три котла среднего давления будут введены ориентировочно 20 сентября, далее по графику в середине ноября – котлы высокого давления. Все вопросы по ремонту ТЭЦ решаются сразу же на месте. Здесь постоянно находится мой заместитель Бахытжан Байахметов.

    Кроме того, к началу отопительного сезона подготовлен золоотвал, отремонтирован тракт подачи угля. Все работы идут по графику и находятся на моем постоянном контроле», - сказал Ермек Кошербаев.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Восточно-Казахстанская область Акимат Регионы Казахстана ТЭЦ
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