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    Аким ВКО Даниал Ахметов прокомментировал ситуацию с Риддерской ТЭЦ

    19 Апреля 2023, 13:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов прокомментировал ситуацию с Риддерской ТЭЦ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Практически с марта они прекратили оплачивать за мазут, за уголь, заработные платы рабочим и за ремонтный персонал. Поэтому с марта мы приняли соответствующие меры. Обеспечим эту станцию углем, мазутом и всеми другими компонентами. Либо один из моих заместителей, либо начальник управления, в некоторых случаях мне самому приходится принимать ряд оперативных решений, которые позволяют пока удерживать станцию на том уровне, на котором сегодня позволяет ее техническое состояние. Мы сегодня находимся пока в плену неэффективных законов, которые существуют. Мы знаем, что нужно делать, как это нужно сделать, но не можем изъять этот объект в коммунальную собственность», - прокомментировал журналистам аким ВКО Даниал Ахметов.

    По его словам, на ремонт Риддерской ТЭЦ необходимо как минимум 4 месяца и 8 млрд тенге.

    «Поскольку все 6 котлов находятся в крайне тяжелом состоянии. Четыре котла 1956-1958 годов являются очень сложными. Поэтому в соответствии с поручением Президента, Правительства, Парламента должны разработать закон по национализации энергетических объектов. Надеюсь, что это произойдет очень быстро. Тогда естественно примем все меры, которые позволят обеспечить стабильную работу станции в сентябре-октябре текущего года», - добавил Даниал Ахметов.

    Вчера на Риддерской ТЭЦ вновь произошла авария.

    Сообщалось, что кредиторская задолженность Риддерской ТЭЦ составляет 3,3 миллиарда тенге.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Энергетика Восточно-Казахстанская область Регионы ТЭЦ
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