Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Восточно-Казахстанская область

Аким ВКО Даниал Ахметов прокомментировал ситуацию с Риддерской ТЭЦ

Автор:  
Арайлым Мұрат
19 Апреля 2023, 13:09
Аким ВКО Даниал Ахметов прокомментировал ситуацию с Риддерской ТЭЦ Фото: Инфоцентр ВКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов прокомментировал ситуацию с Риддерской ТЭЦ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Практически с марта они прекратили оплачивать за мазут, за уголь, заработные платы рабочим и за ремонтный персонал. Поэтому с марта мы приняли соответствующие меры. Обеспечим эту станцию углем, мазутом и всеми другими компонентами. Либо один из моих заместителей, либо начальник управления, в некоторых случаях мне самому приходится принимать ряд оперативных решений, которые позволяют пока удерживать станцию на том уровне, на котором сегодня позволяет ее техническое состояние. Мы сегодня находимся пока в плену неэффективных законов, которые существуют. Мы знаем, что нужно делать, как это нужно сделать, но не можем изъять этот объект в коммунальную собственность», - прокомментировал журналистам аким ВКО Даниал Ахметов.

По его словам, на ремонт Риддерской ТЭЦ необходимо как минимум 4 месяца и 8 млрд тенге.

«Поскольку все 6 котлов находятся в крайне тяжелом состоянии. Четыре котла 1956-1958 годов являются очень сложными. Поэтому в соответствии с поручением Президента, Правительства, Парламента должны разработать закон по национализации энергетических объектов. Надеюсь, что это произойдет очень быстро. Тогда естественно примем все меры, которые позволят обеспечить стабильную работу станции в сентябре-октябре текущего года», - добавил Даниал Ахметов.

Вчера на Риддерской ТЭЦ вновь произошла авария.

Сообщалось, что кредиторская задолженность Риддерской ТЭЦ составляет 3,3 миллиарда тенге.


Энергетика   Восточно-Казахстанская область   Регионы   ТЭЦ  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Снос ЖК «Дублин» и ЖК «Вашингтон» в Астане прокомментировал Алтай Кульгинов
Снос ЖК «Дублин» и ЖК «Вашингтон» в Астане прокомментировал Алтай Кульгинов
Это общая территория: в Актобе снесут незаконные внутриквартальные ограждения в центре города
Это общая территория: в Актобе снесут незаконные внутриквартальные ограждения в центре города
Вступивший в ЧВК «Вагнер» казахстанец не был годен к военной службе в РК - Минобороны
Вступивший в ЧВК «Вагнер» казахстанец не был годен к военной службе в РК - Минобороны
Почему в Казахстане не  будут проводить военный парад – ответ Минобороны
Почему в Казахстане не  будут проводить военный парад – ответ Минобороны
Будут ли казахстанские военные участвовать в параде в Москве
Будут ли казахстанские военные участвовать в параде в Москве
Более 70 вузов поддержали инициативу о бесплатном обучении отличившихся военнослужащих
Более 70 вузов поддержали инициативу о бесплатном обучении отличившихся военнослужащих
Привлекать к военным учениям МИО и центральные госорганы намерены в РК
Привлекать к военным учениям МИО и центральные госорганы намерены в РК
Как изменится подготовка военных в Казахстане
Как изменится подготовка военных в Казахстане
Сжиженный газ подорожал в нескольких регионах
Сжиженный газ подорожал в нескольких регионах