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    Аким Усть-Каменогорска подтянулся на Tartyl Fest

    30 Августа 2022 16:14

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике проходит сегодня в Усть-Каменогорске. Во время турнира аким города Жаксылык Омар сделал несколько подтягиваний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Tartyl Fest проводится в Казахстане при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.

    Усть-Каменогорск – восемнадцатый по счету город, где проводится очередной турнир. Фестиваль проходит на площади перед амфитеатром.

    Ранее сообщалось, что регистрация, взвешивание и присвоение номеров для участников пройдет с 09:00 до 11:00. Официальное открытие фестиваля началось в 12:00.

    В соревнованиях принимают участие 235 человек. Такое количество жителей изъявили желание продемонстрировать свои силы и выносливость.

    Во время Tartyl Fest аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар тоже решил показать свою физическую подготовленность, подтянувшись на турнике. Во время турнира он сделал 15 подтягиваний.

    Правила для всех 20 городов – участников фестиваля едины: подтянуться правильно и больше всех. Участники соревнуются в девяти категориях в зависимости от веса и возраста. Соревнование проходит при участии официальной судейской коллегии.

    Фестиваль организовывается с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, где казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы.

    В каждом городе выберут 27 победителей.

    За первое место участники получают денежный приз в 200 тыс. тенге; за второе – 100 тыс. тенге; за третье – 50 тыс. тенге. Победители из каждого города (в девяти категориях) примут участие в гранд-финале в городе Нур-Султане. Призовой фонд гранд-финала составляет 54 млн тенге.

    Рекорд фестиваля ранее принадлежал участнику – 51-летнему жителю Костаная Андрей Антонян, подтянувшемуся 45 раз.

    Также во время турнира, прошедшего 15 августа в Петропавловске, один из участников Рафаил Кадыров повторил последний рекорд Tartyl Fest, тоже подтянувшись 45 раз.

    На турнире, прошедшем в Караганде, участник Евгений Нам, являющийся жителем города Тараза, подтянулся на турнике 50 раз, побив новый рекорд. Таким образом, рекорд был зафиксирован в Караганде, однако принадлежит Таразу.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Восточно-Казахстанская область Спорт Общество Усть-Каменогорск Tartyl Fest
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