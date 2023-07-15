Аким Туркестанской области выразил соболезнования семье погибшей девочки

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды посетил Сарыагашский район. Он побывал в доме погибшей пятилетней девочки и выразил соболезнования родителям и близким. Глава региона отметил, что это общая трагедия, передает МИА «Казинформ».

«Очень тяжелая ситуация. Я разделяю вашу боль. Трудно найти слова для утешения. Тяжелая смерть ребенка опустошила всех нас. Подозреваемый задержан. «Преступник будет наказан в рамках закона», - сказал аким области, добавив, что скорбящей семье будет оказана всесторонняя поддержка.

Подозреваемый в совершении преступления в селе Жибек жолы Сарыагашского района задержан и арестован.

В ночь на 13 июля, в целях проведения особого контроля и дополнительной разъяснительной работы с населением, на место происшествия выехали заместитель акима области Н. Кушеров, прокурор области М. Тлеубердиев, начальник департамента полиции Туркестанской области М. Кабденов, первый заместитель начальника департамента КНБ по Туркестанской области Т. Мельдешов, заместитель акима области Б. Тажибаев.

Тело девочки, скончавшейся от ножевых ранений, было захоронено 14 июля, после прохождения судебно-медицинской экспертизы. Экспертное заключение вынесут в течение 20 дней.

Президент РК поручил Генеральной прокуратуре и МВД тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшей трагедии. В отношении подозреваемого будут проведены соответствующие меры в рамках действующего законодательства РК.

С участием акима области Дархана Сатыбалды в акимате сельского округа Жибек жолы Сарыагашского района прошлоьщаселание,на котором были обсуждены актуальные вопросы района. В нем приняли участие руководители всех компетентных органов и местные жители. Глава региона поручил усилить работу по развитию приграничного района, эффективному использованию торгово-логистического потенциала, ликвидации теневой экономики.

«Надо блокировать незаконную торговлю у границы. Необходимо создать условия для предпринимателей и решить проблему легализации. Учреждения, компетентные органы, ответственные за эту сферу, должны ответственно относиться к своей работе. Со стороны жителей поднимаются различные вопросы. Принять к сведению и провести соответствующую работу. «Необходимо принять жесткие меры против правонарушений», - сказал Дархан Сатыбалды.

Руководителям ответственных учреждений дано поручение создать условия и, оказать поддержку предпринимателям. На встрече были подняты вопросы незаконной торговли, теневой экономики, торговли нелегальной алкогольной продукцией, пресечения продажи трамадола и другие важные вопросы.