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    Аким Туркестанской области встретился с жителями Мактааральского района

    12 Октября 2020, 21:45

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев ознакомился с восстановительными работами в селах Оргебас и Фирдоуси сельского округа Жанажол Мактааральского района. Также глава региона встретился с местными жителями и выслушал волнующие их вопросы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    «Мы научились строить дома. Теперь нет необходимости нанимать людей. Средств, предоставленных государством, нам полностью хватили для постройки дома. Соседи с тремя детьми также завершают строительство дома. Мы благодарны нашим соотечественникам, которые находятся здесь и помогают нам», - сказал житель села Оргебас Куракбай Мамырежепов.

    В населенном пункте Оргебас на площади 1256 га расположено 209 домов. В селе снесены и заново отстроены 194 дома. Каждому жителю села государство выделило по 17 млн тенге на строительство дома. Наряду с этим, в населенном пункте модернизируют водопроводные сети и ремонтируют дороги. Из 10 км автодорог областного значения, затопленных водой, в селе проводится текущий ремонт четырех улиц, протяженностью 4,9 км.

    Построена новая школа на 200 мест, проведен текущий ремонт здания старой школы. Дополнительно установлена котельная для отопления школы, ведется строительство фельдшерско-акушерского пункта.

    В поселке Фирдоуси из 308 жилых домов, пострадавших в результате наводнения, 327 были снесены и заново отстроены. Отремонтирована школа на 600 мест, ведется работа по подключению отопительной котельной к природному газу.

    Далее в ходе рабочей поездки Умирзак Шукеев осмотрел работы по строительству врачебной амбулатории и посетил новый микрорайон в поселке Мырзакенте. Также аким области ознакомился с работой новой канализационной станции.

    Для жителей населенных пунктов Женис, Достык и Жанатурмыс ведется строительство школы на 1200 мест, детского сада, врачебной амбулатории, которые расположатся в новом микрорайоне на площади 70 га.

    В микрорайоне поселка Мырзакент построено 398 жилых домов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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