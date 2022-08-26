Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев подал в отставку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информацию подтвердили в пресс-службе акимата региона, передает МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что экс-акима Кентау приговорили к 10 годам лишения свободы за взятку. Подсудимый экс-аким М., являясь должностным лицом и используя свое служебное положение, вынудил директора ТОО предоставить ему денежную сумму в размере 50 млн тенге от договора государственно-частного предпринимательства за покровительство. Для получения незаконного вознаграждения привлек своих знакомых Б. и Т., которых задержали при получении денег. Подсудимые в суде свою вину не признали.

До этого аким Туркестанской области Умирзак Шукеев на брифинге заявил, что подаст в отставку, если вина бывшего акима города Кентау Даурена Махажанова будет доказана судом.

Шукеев Умирзак Естаевич

Родился 2 марта 1964 г. Окончил Московский экономико-статистический институт, экономист-математик.

1986—1988 - работал младшим научным сотрудником НИИ АСПУ при Госплане КазССР.

1988—1991 гг. - аспирант МЭСИ.

1991—1992 гг. - ведущий научный сотрудник НИИ АСПУ.

1992—1993 гг. - консультант Высшего экономического совета при Президенте РК.

1993 г. - заместитель заведующего отделом финансов и труда Аппарата Президента и Кабинета Министров РК.

1993—1995 г. - заместитель главы администрации, акима Южно-Казахстанской области.

ноябрь 1995 г. — март 1997 г. - министр экономики РК.

март — октябрь 1997 г. - министр экономики и торговли РК.

июль — октябрь 1997 г. - заместитель Премьер-Министра РК

октябрь 1997 г. — апрель 1998 г. - председатель правления ЗАО «Банк Туран-Алем» БТА Банк;

апрель — август 1998 г. - заместитель руководителя Администрации Президента РК.

август 1998 года — март 2004 года - аким Костанайской области.

февраль — ноябрь 1997 г. - член Высшего экономического совета при Президенте РК.

ноябрь 1997 г. — август 1998 г. - член Национального совета по устойчивому развитию РК.

март — декабрь 1997 г. - председатель наблюдательного совета ЗАО «ННК «Казахойл».

С марта 2004 года - аким города Астаны.

В сентябре 2006 года назначен акимом Южно-Казахстанской области.

В августе 2007 года - заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан.

3 марта 2009 года Указом Главы государства назначен первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан.

Указом Президента Казахстана от 11 апреля 2011 года вновь назначен первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан.

26 декабря 2011 года назначен председателем правления АО «Самрук-Қазына».

С декабря 2017 года по 25 февраля 2019 года - заместитель Премьер-Министра РК — министр сельского хозяйства РК.

С 26 февраля 2019 года - аким Туркестанской области.

17 июня 2019 года переназначен акимом Туркестанской области.



