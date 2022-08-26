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    Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев подал в отставку

    26 Августа 2022 17:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информацию подтвердили в пресс-службе акимата региона, передает МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось, что экс-акима Кентау приговорили к 10 годам лишения свободы за взятку. Подсудимый экс-аким М., являясь должностным лицом и используя свое служебное положение, вынудил директора ТОО предоставить ему денежную сумму в размере 50 млн тенге от договора государственно-частного предпринимательства за покровительство. Для получения незаконного вознаграждения привлек своих знакомых Б. и Т., которых задержали при получении денег. Подсудимые в суде свою вину не признали.

    До этого аким Туркестанской области Умирзак Шукеев на брифинге заявил, что подаст в отставку, если вина бывшего акима города Кентау Даурена Махажанова будет доказана судом.

    Шукеев Умирзак Естаевич

    Родился 2 марта 1964 г. Окончил Московский экономико-статистический институт, экономист-математик.

    1986—1988 - работал младшим научным сотрудником НИИ АСПУ при Госплане КазССР.

    1988—1991 гг. - аспирант МЭСИ.

    1991—1992 гг. - ведущий научный сотрудник НИИ АСПУ.

    1992—1993 гг. - консультант Высшего экономического совета при Президенте РК.

    1993 г. - заместитель заведующего отделом финансов и труда Аппарата Президента и Кабинета Министров РК.

    1993—1995 г. - заместитель главы администрации, акима Южно-Казахстанской области.

    ноябрь 1995 г. — март 1997 г. - министр экономики РК.

    март — октябрь 1997 г. - министр экономики и торговли РК.

    июль — октябрь 1997 г. - заместитель Премьер-Министра РК

    октябрь 1997 г. — апрель 1998 г. - председатель правления ЗАО «Банк Туран-Алем» БТА Банк;

    апрель — август 1998 г. - заместитель руководителя Администрации Президента РК.

    август 1998 года — март 2004 года - аким Костанайской области.

    февраль — ноябрь 1997 г. - член Высшего экономического совета при Президенте РК.

    ноябрь 1997 г. — август 1998 г. - член Национального совета по устойчивому развитию РК.

    март — декабрь 1997 г. - председатель наблюдательного совета ЗАО «ННК «Казахойл».

    С марта 2004 года - аким города Астаны.

    В сентябре 2006 года назначен акимом Южно-Казахстанской области.

    В августе 2007 года - заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан.

    3 марта 2009 года Указом Главы государства назначен первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан.

    Указом Президента Казахстана от 11 апреля 2011 года вновь назначен первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан.

    26 декабря 2011 года назначен председателем правления АО «Самрук-Қазына».

    С декабря 2017 года по 25 февраля 2019 года - заместитель Премьер-Министра РК — министр сельского хозяйства РК.

    С 26 февраля 2019 года - аким Туркестанской области.

    17 июня 2019 года переназначен акимом Туркестанской области.
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