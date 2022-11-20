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    Аким Туркестанской области проголосовал на выборах Президента

    20 Ноября 2022, 14:25

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане наблюдается высокая активность населения на выборах. Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды проголосовал на избирательном участке №133, расположенном в Центре культуры Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    В Туркестанской области - 919 избирательных участков. 50 из них расположены в областном центре. 893 избирательных участка расположены по месту жительства граждан, 26 - в местах временного пребывания (5 - в воинской части, 1 - в санатории, 16 - в лечебном учреждении, 4 - в изоляторе временного содержания).

    На более 300 избирательных участках с высокой скоростью интернета организованы онлайн-сервисы по проверке адреса регистрации избирателей через портал еqov.kz.

    Кроме того, в режиме 24/7 работает единый контакт-центр 109 (сall-центр) по проверке избирателей из списков.

    В областном центре - городе Туркестане - на пяти избирательных участках организованы услуги по выявлению и регистрации граждан, не имеющих прописки в день голосования.

    Голосование на всех открытых избирательных участках началось в соответствии с законом в 07:00. По последним данным, в области планируют проголосовать 1 163 860 избирателей.

    За контролем кампании следят 2229 членов комиссии. Они проверили техническое оснащение участков, обеспеченность качественным интернетом и вынесли соответствующее решение. В регионе созданы все условия для избирателей.

    На территории области в день выборов в общественном транспорте проезд бесплатный .

    На участках созданы условия для граждан с инвалидностью. В области проживает 97 101 гражданин с инвалидностью. 60% из них имеет право голоса на выборах. Для создания комфортных условий для граждан с ограниченными возможностями на участках установлены специальные уголки.

    Кроме того, услуги оказывают 36 автомобилей инватакси и 42 - социального, а также 101 специалист для слабослышащих граждан.


    Фото: facebook.com/ontustik.gov.kz
    Туркестанская область Президентские выборы - 2022
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