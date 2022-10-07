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Аким Туркестанской области: Приоритет будет отдан развитию сельских территорий

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
7 Октября 2022, 20:27
Аким Туркестанской области: Приоритет будет отдан развитию сельских территорий

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды с рабочим визитом посетил Сарыагашский и Келесский районы, где провел встречи с населением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Аким области, встретившись с сарыагашцами, отметил, что развитию района уделяется особое внимание, и эта работа будет продолжена новыми темпами. Он рассказал о социально-экономическом развитии области и проделанной работе. Кроме того, аким сообщил о работе по реализации Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«Задача акимов – встречаться с жителями, узнавать об их состоянии, принимать меры для решения вопросов в рамках своей компетенции. Все работы будут проводиться поэтапно, в зависимости от важности. Так что пустых обещаний давать не буду. Поднятые вопросы актуальны. Работа по развитию района будет продолжена», - сказал Дархан Сатыбалды.

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Затем глава региона встретился с жителями Келесского района. На встрече и личном приеме со стороны жителей были подняты вопросы предоставления земельных участков под строительство домов, вопросы безработицы, строительства библиотеки, спортивного комплекса и другие. Глава региона отметил, что все предложения будут приняты к сведению.

«Сельское хозяйство можно превратить в бренд Келесского района. Здесь есть все возможности для развития земледелия и животноводства. Я сам тут рос, в детстве с семи утра мы кормили скот, чистили стойла, работали в огороде. За год получалось по 2-3 урожая. Это дело должно быть продолжено. Полностью поддерживаю проекты, касающиеся развития сельского хозяйства. Утвержден перечень из 25-ти крестьянских хозяйств и предприятий, занимающихся животноводством, которые получили разрешение на экспорт мяса в Узбекистан. В этот список можно включить и крестьян, что позволит увеличить долю экспорта. Рассматриваем вопрос строительства спортивного комплекса, Дворца школьников, библиотеки. Я хорошо знаю о проблемах этой местности. Около 80 % населения региона проживает в селах. Поэтому будет усилена поддержка районов и сел», - отметил Дархан Сатыбалды.

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Он поручил ответственным лицам прекратить работы нелегальных добытчиков на карьерах реки Келес, усилить борьбу с синтетическими наркотиками. В Сарыагашском и Келесском районах проведут специальное совещание по проблемным вопросам и рассмотрят пути их решения.

В ходе поездки Дархан Сатыбалды ознакомился с работой нескольких предприятий и крестьянских хозяйств двух районов. Заслушав обращения крестьян и предпринимателей, он отметил, что поддержка бизнеса будет усилена.

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Строительство   Сельское хозяйство   Регионы Казахстана   Общество   Туркестан  
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