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    Аким Туркестанской области обсудил вопросы сотрудничества с послом Италии в РК

    3 Марта 2021, 01:12

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев принял итальянскую делегацию во главе с послом Италии в Республике Казахстан Паскуале Д’Авино. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    В ходе встречи стороны обсудили возможности реализации совместных проектов на территории области.

    Глава региона отметил, что в области для инвесторов созданы благоприятные условия. Кроме того, Туркестанская лидирует в республике по привлечению инвестиций. На сегодня в регионе с участием итальянской компании «Arm Wind» ведется строительство солнечной электростанции, мощностью 50 МВт в поселке Шаульдер Отырарского района.

    «Присвоение городу статуса областного центра придало значительный импульс для привлечения инвестиций не только в город, но и весь регион. При этом для дальнейшего улучшения инвестиционного климата нами проведена масштабная работа по систематизации процессов привлечения инвестиций и сопровождения инвесторов. Помимо этого, успешно реализуется концепция по переходу к «зеленой» экономике», - сказал У.Шукеев.

    Паскуале Д’Авино выразил свой восторг от посещения духовного центра тюркского мира. Посол Италии отметил, что уркестан превратился в гигантскую строительную площадку, особенно преобразился культурно-исторический центр областного центра. Также, по его словам, итальянские предприниматели заинтересованы в тесном сотрудничестве, в том числе совместно развивать туризм, «зеленую» энергетику и сельское хозяйство.

    В завершение встречи аким области выразил готовность к долгосрочному сотрудничеству и оказать полную поддержку начинаниям итальянских компаний в регионе.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Акимат Экономика Италия
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