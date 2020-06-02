Аким Темиртау заболел коронавирусом

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В результате проведенного тестирования сотрудников акимата Темиртау, у главы города было обнаружено наличие коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию о том, что у акима Темиртау Галыма Ашимова диагностировали коронавирус подтвердили в пресс-службе акимата Карагандинской области.

«Результат теста на коронавирусную инфекцию акима Темиртау положительный. На данный момент Галым Ашимов находится дома. Состояние здоровья медики оценивают как стабильное. Жалоб на недомогание нет. Он будет находиться на самоизоляции 14 дней. Обязанности акима города возложены на заместителя акима Мираса Куттыбая. Аппарат акимата Темиртау работает в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе.

По результатам проведенного исследования среди контактных лиц главы Темиртау, сотрудников акимата с положительным результатом не было выявлено.



