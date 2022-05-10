Аким Тараза навестил 96-летнего ветерана-фронтовика

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области торжественно отметили 77-летие Великой Победы, поздравив каждого ныне живущего в регионе ветерана фронта и тыла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным облуправления внутренних дел, в Жамбылской области проживают 26 ветеранов Великой Отечественной войны, из них живут 14 в городе Таразе, 11 - в районах области. Все они в День Победы получили праздничные поздравления, у всех побывали представители акиматов, правоохранительных ведомств, регионального командования «Юг». В преддверии праздника фронтовикам выплачена единовременная социальная выплата в размере одного миллиона тенге. Выплаты от государства получили и другие категории ветеранов, приравненных к участникам Великой Отечественной войны.

Торжественное праздничное мероприятие с возложением цветов к памятнику Бауыржана Момышулы прошло в парке «Жеңіс» в Таразе. Минутой молчания почтили память тех, кто ценою своей жизни приближал день Великой Победы.

Поздравляя ветеранов войны и тружеников тыла с 77-летием Великой Победы, аким области Нуржан Нуржигитов отметил, что этот праздник имеет большое значение для нашего народа.

«В суровые военные годы казахстанцы проявили образцы отваги и смелости, - отметил глава региона. - Вместе с миллионами советских граждан защищать Родину отправились около 120 тысяч жителей Жамбылской области. Многие из них сложили головы вдали от родной земли. В Казахстане наверняка нет семьи, которая не пострадала бы от последствий войны. Мы обязаны помнить о наших героях, которые в трудное для страны время, не щадя своей жизни, стояли в первых рядах ее защитников, оказывать им почести, проявлять уважение. Подвиги фронтовиков и тружеников тыла никогда не будут забыты. Желаем всем крепкого здоровья и процветания. Пусть в нашей стране всегда будут мир и спокойствие!».

В рамках празднования 77-летия Победы, аким города Тараза Ержан Жилкибаев посетил дом ветерана Великой Отечественной войны Муталипа Ережепбая, майора запаса, почетного гражданина Таласского района.

Муталип Ережепбай был призван в армию в 1944 году, а после Победы участвовал в восстановлении знаменитой Брестской крепости. Вернулся Родину в 1950 году, работал в сфере печати. Фронтовик награжден орденом Отечественной войны ll степени, юбилейными медалями. Сегодня 96-летний ветеран войны воспитывает внуков и правнуков. Им написаны книги «Атақоныс», «Өлеңім — өмірім» .

«Ваш жизненный путь является примером для всех нас. Мы никогда не забудем ваш подвиг, который приблизил путь к победе»,- сказал Ержан Жилкибаев, пожелав ветерану долгих лет жизни. В свою очередь Муталип-ага выразил благодарность за поздравление, пожелав мира и благополучия нашей стране.

Во всех территориальных округах областного центра состоялись праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. По улицам Тараза прошел военный духовой оркестр, подарив жителям города мелодии военных лет и праздничное настроение.

Отметим, что в 2021 году в Жамбылской области проживали 36 участников боев Великой Отечественной войны и 3 400 тружеников тыла. В 2020 году - 57 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 1989 человек, приравненных к участникам и инвалидам ВОВ, 4742 труженика тыла, 337 вдов и жен инвалидов участников Великой Отечественной войны, трое блокадников и трое узников концлагерей.

В годы Великой Отечественной войны 39 жамбылцев стали Героями Советского Союза, девять - обладателями Ордена Славы.



